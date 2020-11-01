شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 80,932 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 80,932 إصابة مؤكدة و 823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

Advertisements ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " الأحد"، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 9,105,230 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 229,932 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تسجل 80,932 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.