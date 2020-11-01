فلاديمير بوتين يؤكد أنه اعتاد على العمل عن بعد

الأحد 1 نوفمبر 2020

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اعتاد على العمل عن بعد، مؤكدا على المزايا العديدة لهذه الطريقة.



وأضاف بوتين خلال محادثة مع رئيس المجموعة المالية الروسية "في تي بي" أندريه كوستين، اليوم الأحد، أنه اعتاد العمل عن بعد.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله" التواصل بهذه الطريقة أسهل وأكثر إثارة للاهتمام"

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن هذا الشكل من التفاعل له مميزاته، حيث أن هذه الطريقة تسمح بجمع عدد كبير من الأشخاص دون الحاجة إلى إيقاف عملهم لبعض الوقت.

وأعلن الكرملين قبل عدة أشهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "العمل عن بعد" بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وفي 2 تشرين الأول / أكتوبر أصدرت موسكو مرسومًا يلزم أرباب العمل بتحويل 30% من الموظفين على الأقل للعمل عن بعد.

وسجلت روسيا لليوم الثاني على التوالي أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 18140 إصابة جديدة، السبت، منها 4952 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و618116 حالة منذ بدء الجائحة.

و يرى الرئيس الروسي أن الاقتصاد العالمي سيكون أفضل، في حال انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة ثانية.

وأشاد بوتين بترامب لدوره في استقرار أسواق النفط العالمية، بينما يرى أنه سيكون من الصعب توقع ما سيحدث للدولار الأمريكي في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، وذلك فيما يعتبر دعما لترامب.