اخبار العالم

فلاديمير بوتين يؤكد أنه اعتاد على العمل عن بعد

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فلاديمير بوتين يؤكد أنه اعتاد على العمل عن بعد والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اعتاد على العمل عن بعد، مؤكدا على المزايا العديدة لهذه الطريقة.

 

وأضاف بوتين خلال محادثة مع رئيس المجموعة المالية الروسية "في تي بي" أندريه كوستين، اليوم الأحد، أنه اعتاد العمل عن بعد.

 

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله"  التواصل بهذه الطريقة أسهل وأكثر إثارة للاهتمام"

 

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن هذا الشكل من التفاعل له مميزاته، حيث أن هذه الطريقة تسمح بجمع عدد كبير من الأشخاص دون الحاجة إلى إيقاف عملهم لبعض الوقت.

 

 

وأعلن الكرملين قبل عدة أشهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "العمل عن بعد" بسبب انتشار فيروس .

Advertisements

 

 

وفي 2 تشرين الأول / أكتوبر أصدرت موسكو مرسومًا يلزم أرباب العمل بتحويل 30% من الموظفين على الأقل للعمل عن بعد. 

 

وسجلت روسيا لليوم الثاني على التوالي أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. 

 

وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 18140 إصابة جديدة، السبت، منها 4952 حالة في موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و618116 حالة منذ بدء الجائحة.

 

و يرى الرئيس الروسي  أن الاقتصاد العالمي سيكون أفضل، في حال انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة ثانية.

 

وأشاد بوتين بترامب لدوره في استقرار أسواق النفط العالمية، بينما يرى أنه سيكون من الصعب توقع ما سيحدث للدولار الأمريكي في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، وذلك فيما يعتبر دعما لترامب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلاديمير بوتين يؤكد أنه اعتاد على العمل عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا