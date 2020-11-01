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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي ينتقد عمليات الإغلاق في أوروبا والان مع التفاصيل
الأحد 1 نوفمبر 2020
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كورونا في أوروبا، والتي وصفها بأنها «شديدة قاسية»، محذراً من أن جو بايدن، منافسه في الانتخابات المقررة بعد غدٍ الثلاثاء، سيقلد تلك الإجراءات الصارمة ويسحق الاقتصاد.
وقال ترامب لمؤيديه في ولاية ميتشيجان بشمالي الولايات المتحدة التي يحتاج للفوز فيها «فرضت أوروبا عمليات إغلاق شديدة القسوة، وكانت الحالات تتزايد والوفيات تتزايد، لكنني أعتقد أنها قاسية».
وقال ترامب: «الآن، يفعلون ذلك من جديد. ماذا يفعلون بحق الجحيم؟ أعتقد أنني سأذهب وأشرح لهم الأمر»، وتعهد بعدم إغلاق أجزاء من البلاد مرة أخرى.
وأضاف وسط هتافات صاخبة من الحشود المتجمعة في درجات حرارة فوق درجة التجمد بقليل: «إنني أقدم العودة الأميركية العظيمة، ولن تكون لدينا أي عمليات إغلاق. ويمكنني أن أقول لكم إنه لن تكون هناك عمليات إغلاق».
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