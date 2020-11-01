شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحالات بالعناية المركزة.. فرنسا: 46 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إنه تم تسجيل 46290 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 1413915 منذ بدء الجائحة.
وأضافت أنه تم تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 37019.
ويتواصل منذ عدة أسابيع ارتفاع أعداد المصابين في العناية المركزة ووصل إلى 2605 خلال الأيام السبعة الأخيرة من أصل 17450 مصاباً دخلوا إلى المستشفيات.
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