شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وفيات و540 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ست وفيات و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و464 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المائة، ونسبة الوفيات 0.9 في المائة من مجمل الإصابات.

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