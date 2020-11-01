شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وفيات و540 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المائة، ونسبة الوفيات 0.9 في المائة من مجمل الإصابات.
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