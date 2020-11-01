عمليات البصرة تعلن نتائج عمليات الوعد الصادق وتؤكد فتح جميع الطرق المؤدية للمحافظة

اعلنت قيادة عمليات البصرة، الاحد، عن نتائج الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق، فيما اكدت فتح جميع الطرق المؤدية لمبنى المحافظة.
وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نتائج الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق بالمحافظة أسفرت عن إعتقال أربعة عشر مطلوب أحدهم باكستاني الجنسية".
واضافت ان "القوات الأمنية تمكنت من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع في مناطق شمال البصرة وكذلك مناطق الزبير وام قصر".
وفي سياق متصل اكد قائد العمليات أن "القوات الأمنية قامت بفتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدي إلى مبنى محافظة البصرة"، موضحا ان "انسحاب المتظاهرين من الفلكة البحرية ساحة الإعتصام عكس الصورة المشرفة والإيجابية الأبناء البصرة".
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