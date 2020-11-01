تشرشل.. رئيس الشعب.. زئير الأسد.. ثلاثية إيفانكا عن ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع اقتراب الحملة الانتخابية من أيامها الأخيرة، حرصت الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، على استمرار دعمها لوالدها.

وقبل أقل من يومين على انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر/تشرين الثاني،شبهت إيفانكا والدها برئيس الوزراء البريطاني إبان الحرب العالمية الثانية، ونستون تشرشل، وذلك خلال تجمع في كانفيلد، أوهايو، جنوب شرق كليفلاند.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير نشرته الأحد، عن إيفانكا، ذات الـ39 عاما، قولها إنها تعتقد أن والدها لديه شيء مشترك مع هذه الشخصية السياسية الأيقونية.

وأضافت إيفانكا: "قال هذا الرجل الأسطوري ذات مرة: كانت أمة لها قلب أسد، وكان من حُسن حظي أن كنت المختار لأسمع العالم زئير هذا الأسد، فإلى أي مدى يذكركم هذا الكلام برئيسنا (ترامب)؟ فقد أعطانا الزئير..أعطانا كل الزئير".

وتوقعت إيفانكا بثقة شديدة أن يستطيع والدها تأمين فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض. وقالت: "في غضون ثلاثة أيام من الآن سنفوز، وسنؤمن أربع سنوات أخرى لرئيس الشعب، والدي، دونالد ترامب، الذي جاء إلى واشنطن لسبب واحد فقط: جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى",

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وأشارت إلى أن والدها لم يترشح لمنصب الرئيس ليفوز بثناء أولئك الموجودين في واشنطن ولكن من أجل "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وذكرت إيفانكا، التي تعمل أيضًا كمستشارة لوالدها أنه "أصلح الصفقات التجارية الفاشلة، وأعاد فرص العمل إلى أوهايو"، مشيدة بالتخفيضات الضريبية واللوائح التي وضعها.

ومضت إيفانكا في انتقاد الحزب الديمقراطي قائلة إنه "لم يعد كما كان من قبل"، كما تحدثت الابنة الأولى أنها التقت بالعديد من الديمقراطيين الذين تخلوا عن الحزب وقرروا دعم والدها.

وفي حديثها عن جائحة فيروس كورونا الحالي، قالت إيفانكا إن والدها سيكافح هذا المرض دون فرض إغلاق، مؤكدة: "أمريكا بحاجة إلى أربع سنوات أخرى من وجود محارب في البيت الأبيض".