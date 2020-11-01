مصادر جزائرية لـ"الخليج 365": أكثر من 55 % صوتوا للدستور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر جزائرية مطلعة لـ"الخليج 365" عن النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري، الذي جرى الأحد.

ووفقاً للمصادر، فقد وصلت نسبة المصوتين بـ"نعم" على مشروع تعديل الدستور "بين 55 % إلى 60 %"، مشيرة إلى أن النسبة جاءت بعد "فرز 90 % من أصوات الناخبين".

ومن المرتقب أن تعلن، الإثنين، السلطة المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية لاستفتاء تعديل الدستور.

ومباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، انطلقت عمليات فرز الأصوات، كما يشترط قانون الانتخاب الجزائري.

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وسجلت المشاركة النهائية في استفتاء دستور الجزائر نسباً متدنية فاجأت كل التوقعات، حيث أعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عن بلوغ نسبة المشاركة في تمام الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي 18.44 %.

ولم تمدد السلطات الجزائرية فترة الاقتراع التي انتهت في تمام الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (18.00 بتوقيت جرينيتش).