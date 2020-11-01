شكرا لقرائتكم خبر عن دور تخريبى للمنظمات الخيرية القطرية بالمنطقة بدعمها داعش والقاعدة والإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دور تخريبى تقوم به المنظمات الخيرية القطرية بدعم الجماعات المتطرفة فى العديد من الدول، وهو ما أثار الكثير من الجدل حول هذه المنظمات والتى تقوم بتجنيد ودعم قادة الإرهاب في المنطقة لتنفيذ أجندة تميم بن حمد.

وكشف تقرير أن مؤسسة راف القطرية، يترأسها ثاني بن عبد اللاه آل ثاني، شقيق أمير قطر، لها علاقات وطيدة بعدد من الجميعات فى تركيا، والذين يعملون على دعم الإرهاب في سوريا وليبيا وغيرها من دول الصراع، ولم يتوقف فقط دورها على ذلك، بل إن التمويل القطرى للجماعات المسلحة وصل إلى أفريقيا خاصة شمال مالى والسودان وغيرها من خلال هذه الجماعات الإرهابية التى تمول من المنظمات الخيرية، التى تهدف إلى ضرب وزعزعة استقرار الدولة السمراء من أجل السيطرة على ثروات البلاد.

وأوضح التقرير أن المنظمات الخيرية القطرية تعمل على دعم الجماعات المتشددة مثل "القاعدة" و"بوكو حرام" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابى، والانفصاليين الطوارق، وحركة "التوحيد والجهاد" الإرهابية فى أفريقيا.

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