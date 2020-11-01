محلل سياسى: المصالح تتغير من وقت لأخر.. والسودان تعمل من أجل مصلحة شعوبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب أنور إبراهيم المحلل السياسي الأثيوبي، إن ملف سد النهضة شائك جدا، لافتاً إلى أن زيارة البرهان إلى أديس أبابا في ماهيتها العديد من الأحداث والملفات، وهناك ملفات متداخلة بين السودان وأثيوبيا ومنها التداخل الحدودي وأيضا ملف سد النهضة.
وأضاف أنور إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج رأى عام، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية ten tv، أن ملف سد النهضة تعثر عدة مرات، موضحا أن زيارة البرهان إلى أديس أبابا تعمل على تقارب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة كونها شريك أساسي في تلك القضية.
وأشار المحلل السياسي الأثيوبي، إلى أن المصالح تتغير من وقت إلى آخر، لافتاً إلى أن السودان تعمل من أجل مصلحة شعوبها، ولكن هناك بعض الخلافات في بعض الملفات ومنها عملية ملئ سد النهضة، منوها بأن السودان لا تستطيع أن تحقق شيء في ظل تعثر المفاوضات بشأن ملف سد النهضة.
وأوضح الكاتب أنور إبراهيم المحلل السياسي الأثيوبي، أن الموقف الأثيوبي يرفض تدخل اي دولة في هذا الملف، لافتاً إلى أن أثيوبيا مازالت تواصل التفاوض مع مصر والسودان وهذا يدل على أنها تريد التوصل إلى حل بشأن ملف سد النهضة، ولكنها ترفض تدخل الوسطاء.
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