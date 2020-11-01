شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى: المصالح تتغير من وقت لأخر.. والسودان تعمل من أجل مصلحة شعوبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب أنور إبراهيم المحلل السياسي الأثيوبي، إن ملف سد النهضة شائك جدا، لافتاً إلى أن زيارة البرهان إلى أديس أبابا في ماهيتها العديد من الأحداث والملفات، وهناك ملفات متداخلة بين السودان وأثيوبيا ومنها التداخل الحدودي وأيضا ملف سد النهضة.

وأضاف أنور إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج رأى عام، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، على فضائية ten tv، أن ملف سد النهضة تعثر عدة مرات، موضحا أن زيارة البرهان إلى أديس أبابا تعمل على تقارب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة كونها شريك أساسي في تلك القضية.

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وأشار المحلل السياسي الأثيوبي، إلى أن المصالح تتغير من وقت إلى آخر، لافتاً إلى أن السودان تعمل من أجل مصلحة شعوبها، ولكن هناك بعض الخلافات في بعض الملفات ومنها عملية ملئ سد النهضة، منوها بأن السودان لا تستطيع أن تحقق شيء في ظل تعثر المفاوضات بشأن ملف سد النهضة.

وأوضح الكاتب أنور إبراهيم المحلل السياسي الأثيوبي، أن الموقف الأثيوبي يرفض تدخل اي دولة في هذا الملف، لافتاً إلى أن أثيوبيا مازالت تواصل التفاوض مع مصر والسودان وهذا يدل على أنها تريد التوصل إلى حل بشأن ملف سد النهضة، ولكنها ترفض تدخل الوسطاء.