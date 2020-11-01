شكرا لقرائتكم خبر عن تدخلات سافرة لتميم فى شئون الدول لزعزعة استقرارها وبث الفتن فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام القطري يواصل تداخلاته في شئون الدول العربية، وبث الفوضي من خلال الأبواق القطري والإخوانية المدعومة للنظام القطري للتحريض على استقرار وأمن المنطقة، من أجل تنفيذ مخططهم الإرهابي فى المنطقة، وذلك من خلال دعم جماعات الإرهاب لاستمرار العنف والتخريب في الدول العربية.

وذكر تقرير بالفيديو عن الممارسات التى تقوم بها قطر، ودعمها المستمر لجماعات الإرهاب، للتحالف ضد الدول العربية، وتهديد استقرار وأمن دول المنطقة، وهو ما يكشف التاريخ الطويل والسجل الحافل فى قطر للمؤامرات ضد الدول.

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وكشف التقرير عن تسريبات لمسئولين قطريين، وعلى رأسهم والد أمير قطر، الشيخ حمد والذى رصد حجم مؤامراته التى يقودها ضد الدول العربية، والممارسات المستمرة ضد أمن واستقرار المنطقة، والتمادي فى ممارستها ضد الدول العربية، وتحالفها مع أعداء الدول العربية، والتحريض المتواصل ضد مصر والدول العربية، واحتضان العناصر الإرهابية، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، وتوفير كل وسائل الدعم لهذه الجماعات الإرهابية، إضافة إلى التآمر القطري ، والاساءة المستمر لدول التعاون الخليجي ، وتدخلها في شئون الدول العربية الداخلية.