شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى النائب سليمان العميرى فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة للنائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، في وفاة شقيقه.

وقال رئيس مجلس النواب في برقية عزاء: "يتقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بصادق المواساة والتعازى للنائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

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وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، بعد الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الصحية والأمنية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بعضها نهائيا، و14 اتفاقية، داعياً إلي جلسة أخرى ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر.

وجدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خير أعضاء المجلس في عقد الجلسات العامة القادمة إما يوم 15 أو 16 ديسمبر، لاسيما وأن الانتخابات ستنتهي بإعلان النتائج في 14 ديسمبر، مداعبا أعضاء المجلس بقوله : "عايزين تحتفلوا بالفوز ثم تأتوا".