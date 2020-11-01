شكرا لقرائتكم خبر عن أشباح تدير الإخوان.. مهدى عاكف كان يقول فى الجماعة عناصر ولاد ".." اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مهدى عاكف مرشد الإخوان كان يقول إن فى أعضاء ولاد "..." داخل الجماعة، هذا ما كشف عنه إبراهيم الزعفرانى القيادى التاريخي الإخوان، كاشفا عن كواليس أحاديث دارت بينه وبين مهدى عاكف عندما كان الأول منتميا للتنظيم والثانى مرشدا للجماعة.

إبراهيم الزعفرانى القيادى التاريخى بالإخوان كشف في شهادته التي نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وجود تنظيم موازٍ ومراكز قوى داخل الجماعة كانت تتحكم في الجماعة إبان تولى مهدى عاكف منصب مرشد الجماعة، مشيرا إلى أن هناك قيادات "حرامية" كانت تسرق الجماعة.

وفضح "الزعفرانى" الذى استقال من التنظيم عقب ثورة 25 يناير، جماعة الإخوان قائلا: "بعد تولى عاكف منصب المرشد اقترحت عليه تفعيل مجلس الشورى باجتماع يقوم بتعديل اللائحة ليكون له اختصاصات حقيقية فى الرقابة والمحاسبة لمكتب الإرشاد، وتحدثت مع عاكف عن أن عددا من المنتسبين للإخوان ممن يعملون فى مجال الاستثمار (البزنس) يأكلون حقوق إخوانهم وآخرين ممن هم خارج الإخوان مما يسيئ لسمعة الجماعة لو كان هؤلاء ارتكب أحدهم خطأ مثل عدم تنفيذ الأوامر لتكونت لهم لجان تحقيق ولتعرضوا للعقوبة، فرد قائلا: "أنا على علم بأن فى الإخوان أعضاء ولاد ....".

وكشف "الزعفرانى" عن الكواليس داخل الإخوان وكيف يتم التعامل مع "القيادات الحرامية": "قلت له وماذا فعلت بهم أين المؤسسة العدلية المحترفة المستقلة داخل الجماعة، ليلجأ إليها أصحاب الحقوق لأخذ حقهم، ولماذا لا ننقى الجماعة من أمثال هؤلاء، وعدنى الرجل بعمل شيء حفاظا على حقوق الناس وحفاظا على سمعة الجماعة ولم يتم شيء".