شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: الانتهاء من 230 مادة من لائحة مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وصلت إلى 28.06% جيدة في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا، مضيفا أن تولى الشباب المناصب القيادية تجربة إيجابية منحت الأمل للشباب، مؤكدا أن حزب سياسى من غير فلوس يساوى صفر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه تم الانتهاء من 230 مادة من لائحة مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن أبرز ظواهر المرحلة الحالية ترك الشباب العالم الافتراضى والمشاركة الإيجابية، مؤكدا أن نجاح السيدات في النظام الفردى مؤشر إيجابى وتشجيع المرأة على المشاركة السياسية.

ووعد بأن يكون مجلس الشيوخ إضافة كبيرة للحياة النيابية في مصر، بالإضافة إلى أن مجلس الشيوخ له دور كبير في مساعدة مجلس النواب والناتج في النهاية لصالح مصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز 32 مرشحا فرديا في 4 محافظات، والإعادة بين 220 مرشحا على 110 مقعد، والقائمة الوطنية من أحل مثر تحسم 142 مقعدا.