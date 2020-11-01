شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الشيطان.. تقرير يكشف دور قنوات الإخوان فى نشر الفتنة والتخريب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يحاول إعلام الجماعة الإرهابية الذي يبث من الخارج إحياء مشروع تميم وأردوغان التخريبي في المنطقة، حيث تدعى شاشات الجماعة الإرهابية المهنية، وهي في الأساس أداة لبث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.

وكشف تقرير بالفيديو أن إعلاميى الإخوان دائما ما يتجاوزون النقد إلى الشيطنة ويطلقون حملات مستمرة لتشويه القيادة السياسية والدولة المصرية، فيحاولون تشويه الإنجازات والمشروعات الكبرى التى تشيدها الدولة المصرية، ويفرحون فى الكوارث والأزمات والعمليات الإرهابية التي يحرضون عليها في الدولة المصرية، من أجل إثارة الفتنة والفوضى في البلاد.

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وأضاف التقرير أن إعلام الإخوان يطلق حملات تحريضية ممنهجة لضرب اقتصاد الدولة المصرية، وإضعاف السلطة وتفكيك البنية الإدارية والتحتية، ويعمدون لترويج الشائعات من أجل تفكيك مؤسسات الدولة، إضافة إلى دعمهم المستمر للإرهاب والجماعات المتطرفة.