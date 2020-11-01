"دون الإضرار بالطالب".. وزير التعليم: إعلان ضوابط دفع مصروفات المدارس الخاصة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة مستعدة تمامًا لمواجهة أي ظروف طارئة تستجد بخصوص فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، أشار الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "النهار"، إلى أن مجموع كل زيادات الرواتب المرتقبة والتي وافق عليها البرلمان وفقًا لقانون المعلمين الجديد، ستكون 390 جنيهًا للمعلم المساعد، و880 جنيهًا لكبير المعلمين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لخدمة المعلمين.

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وأضاف وزير التعليم، أن قضية رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، على مائدة البحث داخل الوزارة، وسيتم عمل حوكمة لتنظيم المدارس الخاصة، متابعًا أن الوزارة بصدد إعلان ضوابط تحكم العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة في حالة عدم دفع المصروفات للحفاظ على حقوق الطرفين.

وأوضح أن ملامح القرار الوزاري الذي سيتم إعلانه قريبًا، وينظم عملية دفع مصروفات المدارس الخاصة، سيحافظ على حقوق الطرفين (المدرسة وولي الأمر) دون الإضرار بالطالب في أي وضع.

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