سيول تضرب أودية جنوب سيناء وتقطع الطريق الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
تعرضت محافظة جنوب سيناء لحالة من الطقس السيئ، على مدار اليوم الأحد، في ظل تساقط الأمطار على بعض مدن المحافظة، ما أسفر عن سيول متوسطة الحدة في بعض المناطق.
وقال المحافظ اللواء خالد فودة إن المحافظة تعرضت لحدوث سيول بعد أن تجمعت مياه الأمطار داخل الوديان، وشهدت منطقة وادي وتير في مدينة نويبع لسيول متوسطة، أدت إلى قطع الطريق الدولي (دهب/ نويبع/ طابا)، حيث جرى تحويل الحركة المرورية داخل المدينة عبر 2 كوبري.
وأوضح أن قرار غلق الطريق هو مجرد إجراء احترازي، والسيل يسير في مجراه الطبيعي، ولم يسبب أي خسائر مادية أو بشرية.
وأضاف أن مدينة سانت كاترين تعرضت أيضًا لسيول متوسطة ضربت وادي الراحة، ووادي الاسباعية، والسيطرة على الموقف.
وأكد المحافظ أن هناك أمطار سقطت على مدينة طابا، والطور، ورأس سدر، بكميات صغيرة لم تؤثر على الحركة وجميع طريق المحافظة مفتوحة أمام الجميع ولم يجر غلق أي طرق بها.
وناشد المحافظ قائدي المركبات بتوخي الحذر، واتباع تعليمات للمرور للحفاظ على أرواحهم.
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