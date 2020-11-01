تنظيم "داعش" يطلق حملة تحريضٍ على العنف ضدّ المصالح الفرنسيّة

دعا تنظيم "داعش" إلى إستهداف الشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دول المنطقة، إضافة إلى تهديد المصالح الفرنسية. كما أطلق أنصار التنظيم عبر الأنترنات هاشتاغ للتحريض على مزيد من العنف ضدّ الفرنسيين. وإنتقدت صحيفة "النبأ" التابعة لتنظيم "داعش" وتصدر أسبوعيا، إختلاف مواقف بعض تيارات الإسلام السياسي من الدول الأوروبية عموما وفرنسا خصوصا.

يرى المراقبون أنّ قيادة التنظيم ربّما تحاول إستغلال مفاعيل أزمة الرسوم وإنعكاساتها الأمنية في فرنسا، لتحقيق أهداف خاصة بها وتوظيف ذلك من أجل إستقطاب مزيد من المقاتلين والعناصر إلى صفوف التنظيم. وقد تكون قيادة التنظيم قد وجدت في هذه الأزمة وإنعكاساتها فرصة سانحة من أجل تحريض خلايا التنظيم النائمة و"الذئاب المنفردة"، لدفعها تحت تأثير الغيرة الدينية، على إرتكاب مزيد من الجرائم في بعض الدول ليسجلها التنظيم في سجل إنجازاته.

تسجيل صوتي للمتحدث الرسمي بإسم داعش:

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كذلك أطلق تنظيم "داعش" ما يسمى بـ"غزوة لبّوا النداء" بعد يومين من تسجيل صوتي لأبي حمزة القرشي، المتحدث الرسمي بإسمه، جاء تحت عنوان "فاقصص عليهم القصص لعلهم يتفكرون"، ونشرته مؤسسة "الفرقان" في 18 الشهر الجاري.

وتمثلت شرارة إنطلاق هذا التحريض في هجوم شنّه مقاتلو التنظيم على سجن كانجباي في دولة الكونغو وسط إفريقيا، وأسفر عن إطلاق سراح مئات المعتقلين من بينهم مقاتلون في التنظيم.

المصدر (قناة الان)