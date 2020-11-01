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فرنسا / إعتقال شخصَيْن آخرَيْن في إطار التحقيق في هجوم نيس

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إعتقلت الشرطة الفرنسية شخصين آخرين في إطار التحقيقات الجارية للكشف عن حيثيات الهجوم الذي وقع أمام كنيسة في مدينة نيس الأسبوع الجاري، وخلّف 3 قتلى.

 

ونقلت قناة "بي إف إم" عن مصادر قضائية، أن الشخصين اللذين إحتفظت بهما الشرطة، هما رجلان، أحدهما يبلغ من العمر 63 عاما والآخر 25 عاما، كانا في منزل مواطن تونسي يبلغ من العمر 29 عاما، تم إعتقاله مساء السبت الماضي في مدينة غراس بجنوب فرنسا.

 

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تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الفرنسية تمكنت من إعتقال منفذ الهجوم إبراهيم العويساوي الخميس الماضي، أمام كنيسة نوتردام بمدينة نيس، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة.

 

المصدر: وكالات

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