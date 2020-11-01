الأردن تفرض حظر تجوال شامل بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية

أعلنت الحكومة الأردنية أنه سيتم فرض حظر تجوال شامل في البلاد وذلك بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية المقررعقدها في 10 من الشهر الجاري ولمدة 4 أيام.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية ، كما أعلن إغلاق المسابح ونوادي اللياقة ومدن الترفيه والتسلية اعتبارا من غد ولاشعار اخر، بالإضافة إلى تمديد فترة الحظر الليلي اليومي ليبدأ من 9 مساء للمؤسسات و 10 ليلا للافراد وحتى 6 صباحا. أيام.جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية ، كما أعلن إغلاق المسابح ونوادي اللياقة ومدن الترفيه والتسلية اعتبارا من غد ولاشعار اخر، بالإضافة إلى تمديد فترة الحظر الليلي اليومي ليبدأ من 9 مساء للمؤسسات و 10 ليلا للافراد وحتى 6 صباحا.

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