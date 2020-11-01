8 متهمين في العملية الثانية لنزع الأسلحة في العراق

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي عن نتائج حققتها القوات الأمنية التي تمكنت في المحور الشمالي من إلقاء القبض 8 متهمين، وضبط مشروبات كحولية، تبعا للعملية الجديدة للقوات العراقية «الوعد الصادق» بمرحلتها الثانية، لنزع الأسلحة غير المرخصة وتحقيق الأمن في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وأوضحت الخلية أن العملية انطلقت على محورين: الشمالي لواء المشاة 36 ومديرية شرطة البصرة ولواء القوة الضاربة والوكالات الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي، لمداهمة وتفتيش مناطق «المدينة، والقرنة، والدير، والماجدية، والكرمة» بشمال البصرة.

وأكملت: أما المحور الجنوبي فكان فيه قيادة حدود المنطقة الرابعة ولواء مغاوير القيادة ومديرية شرطة البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي، لمداهمة وتفتيش مناطق «الزبير، وأبي الخصيب، وقيادة القوة البحرية (أم قصر)».

وأوضحت الخلية أن العملية تهدف لإلقاء القبض على المطلوبين، حيث كانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحا لعمليات اغتيال عدد من الناشطين، وهو ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية، وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.