وسط رفض المعارضة.. حزب الحلم الجورجي الحاكم يفوز في الانتخابات البرلمانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 4 دقائق

أظهرت النتائج شبه الكاملة للانتخابات البرلمانية في جورجيا فوز حزب الحلم الجورجي الحاكم مع 48.07 في المئة من الأصوات الأمر الذي يخوله من تشكيل حكومة بمفرد، مشددا قبضته على السلطة.

من جهتها، رفضت المعارضة، التي حصدت على 27.12 في المئة من الأصوات، تلك النتائج “المزورة” وتوعدت باحتجاجات متواصلة. كما تعتزم تنظيم احتجاج خلال أسبوع ولا تستبعد مقاطعة البرلمان الجديد.

Advertisements

واستطاعت عدة أحزاب معارضة أخرى تجاوز حد الواحد في المئة اللازم لدخول البرلمان.

ورأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنّ الانتخابات كانت تنافسية وتمت بشكل باحترام الحريات الأساسية.

من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى مزاعم الضغط على الناخبين وعدم وضوح الخط الفاصل بين الحزب الحاكم والدولة الأمر الذي أعتبرته أنه “قلص ثقة الناس في بعض جوانب العملية الانتخابية”.