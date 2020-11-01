إنزال أمني بطنجة بعد دعوات للإحتجاج على تصريحات ماكرون حول الإسلام-صورة

شهد وسط مدينة طنجة، مساء يوم الأحد، إنزالا أمنيا كثيفا بعدد من المناطق، بعد دعوات للإحتجاج على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون المثيرة حول الإسلام.

وتمركزت سيارات كبيرة لعناصر الأمن وعناصر القوات المساعدة على مستوى ساحة الأمم وسط المدينة، وأمام قنصلية فرنسا الموجودة بسور معاكيز.

وشهدت طنجة في الأيام الماضية دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للإحتجاج ضد تصريحات ماكرون.