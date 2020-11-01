تمكن فريق يوفنتوس الإيطالي من الإنتصار، اليوم السبت، على فريق سبيزا بحصة عريضة بلغت نتيجتها أربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بحساب الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
وفي المباراة الأولى له بعد العودة من الإصابة بفيروس كورونا، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من توقيع هدفين، وجاء الهدف الأول لدون في الدقيقة 59، قبل أن يعود ويبصم على الهدف الثاني في الدقيقة 77 من علامة الجزاء.
وسجل لليوفي أيضا كل من، ألفارو موراتا، وأدريان رابيو، فيما سجل توماس بوبيجا هدف سبيزيا في الوحيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدون “كرسيتيانو رونالدو” يسجل عودته من الإصابة بكورونا بهدفين في شباك سبيزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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