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الدون “كرسيتيانو رونالدو” يسجل عودته من الإصابة بكورونا بهدفين في شباك سبيزا

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بلال نوالي 0 تبليغ

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تمكن فريق يوفنتوس الإيطالي من الإنتصار، اليوم السبت، على فريق سبيزا بحصة عريضة بلغت نتيجتها أربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بحساب الجولة السادسة من .

وفي المباراة الأولى له بعد العودة من الإصابة بفيروس ، تمكن النجم البرتغالي من توقيع هدفين، وجاء الهدف الأول لدون في الدقيقة 59، قبل أن يعود ويبصم على الهدف الثاني في الدقيقة 77 من علامة الجزاء.

وسجل لليوفي أيضا كل من، ألفارو ، وأدريان رابيو، فيما سجل توماس بوبيجا هدف سبيزيا في الوحيد.

 

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