الدون “كرسيتيانو رونالدو” يسجل عودته من الإصابة بكورونا بهدفين في شباك سبيزا

تمكن فريق يوفنتوس الإيطالي من الإنتصار، اليوم السبت، على فريق سبيزا بحصة عريضة بلغت نتيجتها أربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بحساب الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وفي المباراة الأولى له بعد العودة من الإصابة بفيروس كورونا، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من توقيع هدفين، وجاء الهدف الأول لدون في الدقيقة 59، قبل أن يعود ويبصم على الهدف الثاني في الدقيقة 77 من علامة الجزاء.

وسجل لليوفي أيضا كل من، ألفارو موراتا، وأدريان رابيو، فيما سجل توماس بوبيجا هدف سبيزيا في الوحيد.