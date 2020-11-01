شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران إلى الدار البيضاء والرباط وسيشيل بداية من 25 نوفمبر والان مع التفاصيل

الأحد 1 نوفمبر 2020 تعتزم الاتحاد للطيران زيادة وجهاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 9 وجهات حالياً إلى 12 وجهة اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري، وفقا للبيان.

وأوضحت «الاتحاد» أنها ستضيف 3 وجهات جديدة وهي الدار البيضاء والرباط وسيشيل، وذلك إلى جانب شبكاتها الحالية في المنطقة، وتشمل كلاً من عمَّان والبحرين وبيروت والقاهرة والدمام وجدة والكويت ومسقط والرياض.

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