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الرئيس الإيفواري يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

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أظهرت النتائج الرسمية الأولية أن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا متقدم في الانتخابات الرئاسية في بلاده بعد إعلان فوزه في جميع مناطق التصويت العشرين التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية اليوم.

وأوردت وكالة الأنباء الإيفوارية أن واتارا حصل على 99 في المائة من الأصوات في ثماني مناطق أعلن عنها أمس ومعظمها معاقل للحزب الحاكم.

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