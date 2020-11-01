شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيفواري يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت النتائج الرسمية الأولية أن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا متقدم في الانتخابات الرئاسية في بلاده بعد إعلان فوزه في جميع مناطق التصويت العشرين التي أعلنت عنها اللجنة الانتخابية اليوم.
وأوردت وكالة الأنباء الإيفوارية أن واتارا حصل على 99 في المائة من الأصوات في ثماني مناطق أعلن عنها أمس ومعظمها معاقل للحزب الحاكم.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيفواري يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.