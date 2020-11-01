شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الاتهامات بين ترامب وبايدن.. كورونا يشعل الانتخابات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة صعودها الكئيب اليوم الأحد، إذ شهدت ولايات الغرب الأوسط دخول أعداد قياسية إلى المستشفيات مما أبقى الحديث المرير عن الجائحة في صدارة حملة الانتخابات الرئاسية قبل يومين من التصويت.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 87000 حالة أمس السبت، و909 حالات وفاة وسجلت حالات دخول قياسية للمستشفيات لليوم السادس على التوالي في الغرب الأوسط، بحسب إحصاءات رويترز.

وقلل الرئيس دونالد ترامب، الجمهوري الذي يسعى لإعادة انتخابه في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن، من أهمية الفيروس واتهم الديمقراطيين بالمبالغة في تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف أمريكي، وهو رقم أكبر من أي دولة أخرى في العالم.

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وهاجم بايدن وزملاؤه الديمقراطيون ترامب وقالوا إنه تقاعس عن احتواء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، التي تتصدر العالم أيضا في المتوسط اليومي لعدد الإصابات الجديدة.

وأثار اتهام ترامب للأطباء جزافا يوم الجمعة بأنهم يتربحون من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا انتقادات شديدة من حاكم ولاية ويسكونسن التي كانت ساحة معركة الانتخابات.

وقال الحاكم الديمقراطي توني إيفرز لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية اليوم الأحد: "لدينا رئيس يعتقد أن الأطباء مخطئون، إنهم يعبثون بالأرقام ويعتقد أن الأمر انتهى. لم ينته الأمر بعد".