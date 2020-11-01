شكرا لقرائتكم خبر عن 3460 إصابة بكورونا في المغرب وليبيا 950 والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 222 ألفا و 544 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 67 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 3762، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 184 ألفا و 313.

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فيما سجلت ليبيا 950 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له اليوم، أنه تسلم 3320 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 2370 حالة منها.

وأكد إيجابية 950 حالةً، منها 627 إصابة جديدة و 323 مخالطة، في حين شُفيت 823 حالةً.