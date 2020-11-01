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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ السعودية نيوز
أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأحد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 782.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم: إنه تم تسجيل 608 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 126 ألف حالة و 534.
وأشار المتحدث إلى وجود 109 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم، أن 696 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 117 ألفاً و558 حالة.
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