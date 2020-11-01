الجيش الألماني يوفر 4000 جندي للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الألماني، الأحد، عن توفير قرابة 4000 جندي للمساعدة في جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وهكذا يكون عدد جنود الجيش المشاركين في مكافحة الوباء قد تضاعف تقريبا في غضون أسبوع.

وفي مقابلة تلفزيونية، قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور:" نحن نعمل في الوقت الراهن في نصف مكاتب الصحة".

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ويتركز دور الجنود في المكاتب الصحية على المساعدة على سبيل المثال في تتبع سلاسل العدوى وفي أخذ المسحات وداخل مراكز الاختبارات، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في دور المسنين والرعاية الصحية.

وينتمي هؤلاء الجنود إلى وحدة عمليات "إنجاز المساعدة ضد كورونا" التي تضم ما يصل إلى 15 ألف جندي.

وأضافت الوزيرة التي تتزعم حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن من الملاحظ أن الحاجة إلى المساعدة تتزايد فعليا يوما بعد يوم "وهذه إشارة على مدى كِبَر هذه الموجة الثانية".

وناشدت كرامب-كارنباور الشعب الالتزام بقواعد الإغلاق الجزئي المزمع البدء فيها اعتبارا من الإثنين وحتى نهاية الشهر الجاري "حتى نتمكن نحن جميعا من الاحتفال مع بعضنا البعض بعيد ميلاد خال من المتاعب".