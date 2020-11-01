حسنية أكادير يتعاقد مع التونسي منير شبيل مدربا للفريق

أكدت مصادر مقربة من نادي حسنية أكادير لموقع “اليوم 24″، أن الفريق تعاقد مع المدرب التونسي منير شبيل مدربا للفريق، خلفا المغربي مصطفى أوشريف.
وقاد المدرب التونسي في الموسم المنصرم فريق سريع وادي زم حتى نهاية الموسم قبل فسخ عقده بالتراضي بين طرفين.
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