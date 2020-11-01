تفاصيل التوزيع الجغرافي لانتشار فيروس كورونا في المغرب في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3038 حالة شفاء، و67 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 222 ألف و544 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 184 ألف و313 حالة بنسبة تعاف تناهز 8، 82 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3762 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة,

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1100)، والرباط-سلا-القنيطرة (639)، والشرق (567)، و سوس-ماسة (295)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (205)، ومراكش-آسفي (153)، وبني ملال-خنيفرة (123). كما تم تسجيل 119 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و91 حالة بجهة فاس- مكناس، و91 جالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و41 حالة بجهة كلميم-واد نون، و36 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 13 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 حالة بجهة طتجة-تطوان-الحسيمة، و9 حالات يجهة الشرق، و8 حالات بجهة سوس-ماسة، و 7 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و6 حالات بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة فاس-نكناس، و3 حالات بجهة درعة-تافيلالت، و2 حالات بجهة بني وحالة واحدة بجهة كلميم-واد نون.

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وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 613 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 5، 9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و762 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و125 ألف و328 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 34 ألف و469 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 87 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 840 حالة، 69 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب”كوفيد-19″ فقد بلغ 4، 36 في المائة.