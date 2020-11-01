غاب موسم “مولاي عبد السلام” فانقطع رزقهم.. أهل منطقة “بني عروس” يشتكون من صعوبة حالهم في ظل الجائحة – فيديو

يشتكي أهل قبيلة بني عروس” من تأثير فيروس كورونا في أوضاعهم، خصوصا بعد إلغاء موسم “مولاي عبد السلام بن مشيش”، الذي يقام سنويا، تزامنا مع حلول ذكرى المولد النبوي.

وفي جبل العلم في منطقة بني عروس، يوجد قبر شيخ الصوفية عبد السلام بن مشيش، الذي كان يضج بالزوار في موسمه السنوي، ما يجعله بمثابة وقود للحركة الاقتصادية في المنطقة، غير أن فيروس كورونا حال خلال السنة الجارية دون إقامته، ما أثر سلبا في أوضاع أهل القبيلة.

واشتكى سكان المنطقة المذكورة من الكساد، الذي سببه الفيروس لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، حيث انقطع توافد الزوار عليه، وانقطع معه مورد الرزق الوحيد لعدد من الأسر، التي لا تملك أي نشاط بديل.