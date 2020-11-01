نشرة كورونا في المغرب.. 3460 إصابة جديدة بالفيروس و67 حالة وفاة في 24 ساعة -التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 3460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 222544 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 3038 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 184313 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 67 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 3762 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.