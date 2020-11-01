عاجل…الوكيل العام بالرباط يكلف الفرقة الوطنية بفتح تحقيق في قضية البلاغ الكاذب المعلن للحجر الصحي

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط فتح تحقيق في قضية تدوال بلاغ كاذب منسوب للحكومة يعلن العودة إلى الحجر الصحي الشامل.

وأفاد بلاغ الوكيل العام، الصادر قبل قليل، أنه “على إثر تداول بلاغ كاذب يزعم عقد مجلس الحكومة لاجتماع يومه الأحد 1 نونبر 2020 خصصت أشغاله للمصادقة على إعادة الحجر الصحي الشامل بكافة ربوع المملكة لمواجهة وباء كورونا ( كوفيد 19 ) ابتداء من يوم الاثنين 2 نونبر 2020، وبناء على البلاغ الصادر يومه عن رئاسة الحكومة الذي كذبت بمقتضاه ما تضمنه البلاغ المزعوم، فقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث حول ظروف وملابسات صدور وتداول البلاغ الكاذب المذكور لترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث”.