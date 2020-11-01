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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل السنغالية والان مع التفاصيل
الأحد 1 نوفمبر 2020
أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية امس عن خالص التعازي في ضحايا الحادث المأساوي الذي شهد غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل السنغال، في طريقها إلى جزر الكناري، مما أسفر عن وفاة أكثر من 140 شخصاً؛ فيما تُبذل الجهود لاستعادة رفات الغارقين.
كما تؤكد مصر مجدداً، في هذا الصدد، على ضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب والتي تستغل الشباب اليائس للتربح من ورائهم.
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