شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تفرض حظراً شاملاً لمواجهة تزايد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، فرض حظر تجول شامل في البلاد لمدة أربعة أيام، بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية المقرر عقدها في العاشر من الشهر الجاري.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الدستوري، وسيتم فرض حظر تجول شامل لمدة أربعة أيام ينتهي في 15 الشهر ذاته، لمواجه تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن التعليم عن بعد في المدارس والجامعات سيستمر حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، كما سيتم إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء البلاد، وابتداءً من يوم غد الاثنين.