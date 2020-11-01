شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات 3 أضعاف الرقم الرسمي.. كورونا تصل لمستوى قياسي في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 434 اليوم الأحد وقال رئيس هيئة طبية كبرى إن العدد الفعلي أعلى بثلاث مرات على الأقل من العدد الرسمي.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري على التلفزيون الرسمي أن عدد الوفيات يصل إلى 35298 في الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط. وقالت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع 7719 حالة إلى 620491.

وشكك رئيس المجلس الطبي الإيراني محمد رضا ظفر غاندي في دقة الحصيلة الرسمية وحذر من أن إيران وصلت إلى "معدل وفيات كارثي"، حسبما ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء اليوم الأحد.

وقال للوكالة "العدد الرسمي للوفيات يعتمد فقط على عدد المرضى المسجلين... من خلال المسح الميداني في المستشفيات والمقابر، حصل مجلسنا على رقم أعلى بثلاث مرات على الأقل من عدد الوفيات الرسمي".