شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 23254 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بريطانيا اليوم الأحد 23254 إصابة جديدة بفيروس كورونا بزيادة 1339 حالة عن إحصاء أمس. وأظهرت البيانات التي نشرتها الحكومة أن 162 شخصا توفوا بسبب الفيروس مقارنة بتسجيل 326 أمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تسجل 23254 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.