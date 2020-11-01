الاسدي يعلن الشروع بالمرحلة الثانية لإصلاح وبناء مفاصل جهاز الأمن الوطني

أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي، الاحد، الشروع بالمرحلة الثانية من مراحل اصلاح وبناء مفاصل ودوائر الجهاز. وقال الاسدي خلال كلمة له اثناء ترؤسه اجتماعا ضم الوكلاء والمدراء العامين لمناقشة تقويم العمل الامني والاستخباري، وتلقت السومرية نسخة منها، تم البدء "بالعمل بالمرحلة الثانية من مراحل اصلاح وبناء مفاصل ودوائر الجهاز".

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