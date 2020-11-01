2020-11-01 | 19:21
306 مشاهدة
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 69، حصل آرسنال على ركلة جزاء بسبب خطأ من الفرنسي بول بوجبا.
وحول الجابوني بيير إيميريك أوباميانج ركلة الجزاء إلى هدف فوز آرسنال.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر جزائية اوباميانغ تقود ارسنال للفوز على مانشستر يونايتد بقمة البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.