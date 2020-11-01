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جزائية اوباميانغ تقود ارسنال للفوز على مانشستر يونايتد بقمة البريميرليج

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2020-11-01 | 19:21

جزائية اوباميانغ تقود ارسنال للفوز على مانشستر يونايتد بقمة البريميرليج

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حقق فريق آرسنال فوزًا صعبًا على نظيره مانشستر يونايتد، في بطولة الممتاز، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد.
وتلاقى الفريقان في إطار منافسات الجولة السابعة، في الأولد ترافورد، حيث فاز آرسنال بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 69، حصل آرسنال على ركلة جزاء بسبب خطأ من الفرنسي بول بوجبا.


وحول الجابوني بيير إيميريك أوباميانج ركلة الجزاء إلى هدف فوز آرسنال.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

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