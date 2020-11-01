الدفاع المدني يعلن اخماد حريق محطة الوقود وسط كربلاء

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء من السيطرة واخماد حادث حريق اندلاع داخل خزانات ارضية في محطة وقود السلطاني وسط المحافظة، حيث نجحت الفرق بتطويق النيران التي شبت في حزين وقود الگاز والبنزين بواقع أربعة خزانات سعة كل واحدة منهن 54000 ألف لتر وقود اثنين لوقود البنزين واثنين اخرين لوقود الگاز".



وتابع، "أذ عملت فرق الدفاع المدني بمهنية عالية وابعدت خطرها عن باقي ارجاء المحطة بوقت قياس فاق كل التوقعات وحافظة على نصف الخزين دون ان تمسه النيران وانهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية، وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع حادث الحريق بادئ الأمر".



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