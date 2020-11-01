استثناء الملاكات الطبية من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاحد، باستثناء الملاكات الطبية من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق.
وقال الغانمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "نظرنا للجهود الكبيرة التي بذلتها وما زالت تبذلها الملاكات الطبية، وجهنا بإستثنائهم من إجراءات تسجيل المركبات واجازات السوق، بعد أن طُبق هذا القرار على الاطباء".
وأضاف أن "ما يقوم به الجيش الأبيض هو مفخرة للعراق ويجب علينا أن نثمن عملهم".
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