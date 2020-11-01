الحلبوسي والتيار الصدري يناقشون الانتخابات المبكرة وأزمة الرواتب

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري نصار الربيعي، الاحد، موضوعي الانتخابات المبكرة وازمة الرواتب.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخري "التقى اليوم الأحد، رئيسَ الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، وعددا من أعضاء الهيئة، لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وبحث اللقاء إجراء الانتخابات المبكرة بعد أن استكمل المجلس التصويت على الدوائر المتعددة، وإتمام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وكذلك ضرورة المضي بإكمال التشريعات اللازمة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها من الركائز الأساسية للنظام السياسي".



وتابع المكتب، أن "اللقاء ناقش أزمة الرواتب، واستعداد مجلس النواب لتسهيل مهمة الحكومة بما يؤمّن توفير السيولة المالية، ويسهم في تخطي الأزمة المالية والاقتصادية".