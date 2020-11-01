دولة عربية تسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

وأضافت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 866 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 140 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، بالإضافة إلى إجراء 19588 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليون و879 ألفا و955 فحصا.