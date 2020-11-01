بالصور.. عودة الهدوء لساحة الاعتصام في البصرة بعد صدامات اليوم

تنشر الخليج 365، صوراً لساحة الاعتصام في البصرة وهي تشهد هدوءاً بعد صدامات عصر اليوم. وشهدت محافظة البصرة، اليوم الاحد، مصادمات بين متظاهرين والقوات الامنية وسط المحافظة.

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