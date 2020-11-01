القبض على قاتل استدرج المجني عليه من ذي قار الى كربلاء وقتله واخفى جثته

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم "القاء القبض على متهم بحادث قتل المجنى عليه ( ع. ض. ص .ع)، ومن خلال المعلومات الاستخبارية والبحث والتحري وبجهود حثيثة القت القبض على المتهم (أ.م . ج. ع)، حيث اعترف بصراحة المتهم بفعلته بقتل المجنى عليه بعد جلبه واستدراجه من محافظة ذي قار الى كربلاء، حيث تم قتله واخفاء الجثه ودفنه في منطقة المقالع".



وتابعت، "أنتقلت المفارز الاستخبارية الى موقع حادث المجنى عليه بدلالة الجاني ( أ.م.ج.ع) حيث تم اخراج الجثة التي كانت في كيس نايلون وملفوفة ببطانية، حيث استعانت المفارز بالات حفر نوع شفل للعثور على جثة المومى اليه، وتم تصديق اقوال المتهم واكمال الاجراءات التحقيقية".

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