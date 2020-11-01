ترامب يعزي في جيمس بوند: كونري ساعدني كثيرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه في أسطورة السينما الإسكتلندي شون كونري ووصفه بأنه كان ممثلا رائعا ورجلا أعظم

وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، الأحد، عن نجم أفلام جيمس بوند الذي توفي السبت عن 90 عامًا: "الممثل الأسطوري، 007 شون كونري، انتقل إلى مكان أفضل. لقد كان رجلاً ذا شأن و(صاحب) شخصية صارمة".

ونسب ترامب الفضل إلى كونري في استخدام نفوذه لمساعدته في الحصول على الموافقة لبناء أحد ملاعب الجولف بإسكتلندا، قائلا: "كنت أواجه صعوبة بالغة في الحصول على الموافقات على بناء كبير في اسكتلندا عندما تدخل شون وصاح، دعوه يبني الشيء اللعين".

وتابع: "هذا كل ما كنت أحتاجه، كل شيء سار على ما يرام من هناك. لقد كان يحظى بتقدير كبير ويحظى باحترام كبير في إسكتلندا، وبعد ذلك تجنبت سنوات من الاضطرابات المستقبلية".

وقال ترامب عن كونري، الذي لعب دور بوند في ستة أفلام: "كان شون ممثلًا رائعًا ورجلاً أعظم".





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ولم يذكر ترامب أي من منتجعي الجولف اللذين يمتلكهما في إسكتلندا، تدخّل كونري للمساعدة.

لكن الصحافة البريطانية ذكرت أن ترامب أبلغ رئيسة الوزراء آنذاك تيريزا ماي خلال زيارة لبريطانيا أن كونري ساعده في الحصول على الموافقة لبناء ملعب "تيرنبيري" للجولف في إسكتلندا.

وأعلن جايسون نجل السير شون، أن والده توفي بسلام أثناء نومه ليل الجمعة خلال وجوده في جزر الباهاما، وكان "يشعر بتوعك منذ فترة.

وحصل الممثل الراحل الذي حاز على لقب فارس عام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقودا ومن بينها جائزة أوسكار وثلاث جوائز جولدن جلوب وجائزتا بافتا.

وأعلنت العائلة أنها ستشيع شون كونري في مراسم خاصة، قائلة إنها تعتزم إقامة مراسم تكريمية فور انتهاء الفيروس.