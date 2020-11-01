شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق يسجل 2658 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأحد، تسجيل 56 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10966 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 2658 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 475 ألفاً و288.

ولفتت إلى أن 3127 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 402 ألف و782.

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