شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تسجل 23254 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت بريطانيا، اليوم الأحد، إنها سجلت 23254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة 1339 حالة عن إحصاء أمس.



وأظهرت البيانات التي نشرتها الحكومة، أن 162 شخصاً توفوا بسبب الفيروس مقارنة بتسجيل 326 أمس.

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